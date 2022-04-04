ضابط في شرطة دبي ضمن أبرز 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختارت مجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية» للمتميزين في الذكاء الاصطناعي، ضابطاً في شرطة دبي، ضمن قائمة تضم 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص والأكاديمي على مستوى الوطن العربي. وتمثل المجلة النسخة العربية عن المجلة الأمريكية الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المعهد الأكثر تفوقاً وامتيازاً في مجال الأبحاث التقنية المتقدمة وتطبيقاتها

. وهنأ العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الرائد دكتور مهندس عيسى إبراهيم باسعيد، رئيس قسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة التطبيقات الذكية بالإدارة العامة، لاختياره ضمن قائمة أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي العرب 2022، وهي القائمة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، مؤكداً أنهم في شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يولون الكوادر البشرية اهتماماً بالغاً، ويحرصون على دعم الموظفين مهنياً وعلمياً، كونهم يمثلون ركيزة عمل المؤسسة، وحجر الأساس لتقديم خدمات نوعية متميزة ترقى لتطلعات الجمهور وتحقق السعادة لهم، منوهاً بأن هذه الإنجازات المهنية والمعرفية تعزز سمعة وريادة شرطة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبه، أعرب الرائد دكتور مهندس عيسى إبراهيم عن سعادته بانضمامه إلى قائمة أبرز 30 خبيراً في الذكاء الاصطناعي العرب 2022، وموجهاً شكره إلى معالي القائد العام لشرطة دبي، والعميد خالد الرزوقي، نظير دعمهما اللامحدود للموظفين، وتوفير بيئة محفزة للعمل والإبداع والتطور، منوهاً بأن الاختيار خضع لعدد من المعايير، منها التخصص والخبرة والممارسة العملية في ميدان الذكاء الاصطناعي، بما يخدم مؤسسات أو مشاريع عاملة في المناطق العربية.

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