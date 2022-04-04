«تنمية المجتمع» تحذّر المطاعم من جمع تبرعات لوجبات الإفطار

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت وزارة تنمية المجتمع المطاعم والمطابخ من جمع تبرعات لوجبات الإفطار خلال الشهر الفضيل، ووقوعها تحت طائلة المساءلة القانونية إلا في حالة التنسيق مع الجمعيات الخيرية وذلك عملاً بالقانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات.

وأكدت أن العروض التي تطلقها بعض المطاعم والمطابخ مستغلين المشاعر الإنسانية التي تحث على مساعدة المحتاجين خلال الشهر الكريم، وجمع التبرعات تحت أي غطاء ودون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفادت أن كل العروض التي تصدر عن المطاعم والمطابخ مخالفة لأصحاب تلك العروض، ويسمح للمطاعم ببيع وجبات إفطار صائم مباشرة للمستهلك دون التكفل بتوزيعها على المحتاجين، لضمان مراقبة صرف الأموال بطريقة مباشرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز