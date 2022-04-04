إطلاق حملة «ضاعف الحسنات» لصالح «دبي العطاء» و«بنك الطعام»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سلسلة محلات سوبر ماركت شويترامس الشهيرة في دبي، عن إطلاق حملة «ضاعف الحسنات» خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمساندة دبي العطاء، وبنك الإمارات للطعام.

وسيتم تزويد العملاء بمجموعة مختارة من علب الطعام: وجبة جاهزة للأكل مقابل 10 دراهم، وعلبة مواد غذائية بقيمة 20 درهماً، يمكن شراؤها للتبرع بها عينياً من خلال بنك الطعام الإماراتي، إضافة إلى صندوق من المواد الغذائية المختارة، مقابل 50 درهماً، يشتريها العملاء ويقومون بتوزيعها بأنفسهم.

وانطلاقاً من هذا، سيتم التبرع بعائدات البيع المالية لصالح دبي العطاء، لتعزيز برامج التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم. وستكون علب الطعام متاحة للشراء عبر الإنترنت، وفي أكثر من 28 فرعاً من فروع شويترامس في جميع أنحاء دبي.

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