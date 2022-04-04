3 طلبة متعاونين يسهمون في إدارة منظومة المشاريع بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت القيادة العامة لشرطة دبي، فرصة نوعية لثلاثة متعاونين جامعيين متميزين، للعمل في إدارة منصة المشاريع بالإدارة العامة للتميز والريادة، والمساهمة في إدارة منظومة المشاريع، والتي تعد إحدى ركائز العمل الشرطي، بهدف الاستثمار في العقول واستقطاب الكفاءات، ومنحهم الفرصة لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم في هذا المجال، وذلك عبر العمل بنظام الطالب المتعاون.

أنظمة عمل

وقال العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي: نفخر في شرطة دبي بامتلاك أنظمة عمل وممارسات وتخصصات متقدمة، تؤمن بالشباب وتبرز دورهم.

من جانبه، أوضح المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، والمشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، أن الإدارة عبر منصة إيفاد، تستقطب الكفاءات التخصصية من مختلف الجامعات والكليات بنظام الطلبة المتعاونين، وتعرض المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية في القيادة العامة لشرطة دبي.

بدورهم، عبر الطلبة المشاركون عن سعادتهم بهذه الفرصة النوعية، التي ستساهم في صقل مهاراتهم العملية وتطبيق الجانب العلمي من دراستهم على أرض الواقع، وتزويدهم بكيفية العمل المؤسسي والعمل الجماعي.

من جانبها، قالت شيخة الجناحي، رئيسة قسم التخطيط والبرامج بإدارة البعثات والاستقطاب، إن منصة إيفاد استطاعت أن تستقطب نخبة من المتميزين من الطلبة الدارسين من مختلف التخصصات، للعمل بنظام المتعاونين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز