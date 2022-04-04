محمد بن زايد يتبادل هاتفياً التهاني بشهر رمضان مع عدد من قادة الدول الشقيقة

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما تبادل سموه التهاني بحلول الشهر الفضيل في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

و نقل سموه إلى القادة - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام الخير والازدهار.

من جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لسموهما بحلول شهر رمضان المبارك ..سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء و الرفعة وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.



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