الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً نهاراً على بعض المناطق خاصةً شرقا رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 03:08

الجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند 20:53

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:14 والمد الثاني عند الساعة **:**

الجزر الاول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:00

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 19 90 25

دبي 32 21 90 35

الشارقة 33 21 90 35

عجمان 32 22 90 35

أم القيوين 32 19 90 30

رأس الخيمة 34 19 90 30

الفجيرة 32 22 90 15

العين 38 20 85 15

ليوا 37 18 85 10

الرويس 32 15 80 25

السلع 35 18 85 10

دلما 29 20 85 35

طنب الكبرى 26 20 85 30

طنب الصغرى 26 20 85 30

أبو موسى 26 20 85 30



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