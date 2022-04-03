"الهلال الأحمر" توزع مئات الأطنان من المير الرمضاني على الأشقاء في اليمن

المصدر: وام

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مئات الأطنان من مواد المير الرمضاني في عدد من المحافظات اليمنية.

ويستفيد من برنامج المير الرمضاني وإفطار الصائم حوالي 7 ملايين شخص، في محافظات شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وجزيرة سوقطرة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، بتوفير متطلبات رمضان للأشقاء في اليمن.

وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة على الساحة اليمنية، وتلبية احتياجات الأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة في اليمن.

وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير متطلبات رمضان، وإيصالها إلى المستهدفين في مناطق سكنهم في المحافظات المعنية قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كاف، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تساهم في سد الفجوة الغذائية التي يشهدها عدد من المحافظات اليمنية، وتلبية احتياجات السكان هناك من المواد الغذائية الضرورية نظرا لشحها وارتفاع أسعارها، وعدم توفر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المتعففة والمحتاجة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تضطلع بدور إنساني كبير على الساحة اليمنية، وتتحرك فرقها الإغاثية في كل اتجاه خاصة في المحافظات التي تشتد بها وطأة المعاناة، وتنفذ عملياتها الإغاثية بناء على التقييم الميداني الذي تجريه تلك الفرق للوقوف على طبيعة الاحتياجات وتوفيرها على وجه السرعة، وفي كل عام تعزز هيئة الهلال الأحمر عملياتها الإغاثية للمتأثرين، وتخصص مساعدات إضافية في رمضان لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل.

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