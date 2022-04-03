37 مليون مستخدم استفادوا من خدمات "طرق دبي" خلال إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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كشف معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي، بلغ 37 مليونا و300 ألف مستخدم، يشكلون 67% من إجمالي خدمات التنقل في المعرض، وبلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي (مترو دبي وحافلات المواصلات العامة)، ومركبات الأجرة، والحجز الإلكتروني (كريم وأوبر)، 26 مليونا و300 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين للمواقف في موقع المعرض، 11 مليوناً و38 ألف مستخدم.

وقال معالي مطر الطاير: بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحنا في توفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020، حيث ساهمت البنية التحتية المتكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة، وكذلك خطة التنقل الشاملة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار من مختلف مناطق إمارة دبي، وباقي إمارات الدولة، إلى معرض إكسبو 2020.

عدد الركاب

وأضاف: بلغ عدد ركاب مترو دبي خلال معرض إكسبو 2020، خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي، ثمانية ملايين و203 آلاف راكب، وقطع مترو خلال هذه الفترة أكثر من خمسة ملايين و717 ألف كيلومترا، فيما بلغ عدد ركاب حافلات المواصلات العامة: (حافلات إكسبو)، 15 مليونا و525 ألف راكب، تنقلوا مجاناً عبر حافلات قطعت مسافة سبعة ملايين و357 ألف كيلومترا، وتوزعت خدمة الحافلات على أربعة أنواع من الخدمات، بواقع مليون و96 ألف راكب لخدمة (حافلات إكسبو عبر المدن)، ومليون و414 ألف راكب، لخدمة (حافلات إكسبو في دبي)، و10 ملايين و200 ألف راكب، لخدمة (نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض) الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، ومليونين و814 ألف راكب، لخدمة (حافلات تنقل الجمهور) بين البوابات داخل المعرض، فيما بلغ عدد ركاب مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة مليونين و584 ألف راكب، مشيراً إلى الهيئة أدارت أكثر من 29 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، موزعة على عدد من المناطق: (الفرص، والتنقل، والاستدامة، والعالم، ومواقف نيسان)، وبلغ عدد مستخدمي المواقف خلال فترة انعقاد المعرض 11 مليونا و38 ألف مستخدم، واستخدمت الهيئة أحدث الأجهزة التقنية لإدارة المواقف لضمان انسيابية حركة المركبات، وعملية دخولها وخروجها من المواقف بصورة آمنة، شملت استخدام اللوحات المرورية الذكية، وإدارة المواقف من خلال نظام ذكي متصل بمركز مراقبة الحركة المرورية للاستدلال على المواقف المتوفرة ضمن موقع الحدث، وبلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال أكثر من 30 ألف مكالمة، وبلغت نسبة رضا المتعاملين أكثر من 92%.

بنية تحتية متكاملة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والموصلات، وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي، تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا، الذي يضم سبع محطات، وشراء 50 قطارا، وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومترا، وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وفق أحدث المواصفات العالمية، وتخصيص 18 محطة وموقفا للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي، والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف مركبة أجرة وليموزين، وكذلك إدارة أكثر من 29 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، وتوظيف التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة، كما شملت استعدادات الهيئة لخدمة معرض إكسبو، تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.

حقائق وأرقام

مترو دبي:

· عدد القطارات: 87

· زمن التقاطر بين الرحلات: 2 دقيقة و30 ثانية

· عدد الكيلومترات التي قطعتها خدمة إكسبو: 5,717,674

مواقف المركبات

· إجمالي عدد المواقف التي أدارتها الهيئة في موقع إكسبو: 29,197

· عدد اللوحات الإرشادية: 23

· عدد الرسائل التوجيهية: 623

· إجمالي لوحات اكسبو التي تم تركيبها: 4,503

حافلات الموصلات العامة

· عدد حافلات إكسبو: 188

· عدد حافلات المواقف: 121

· عدد حافلات النقل بين البوابات: 19

· إجمالي الكيلومترات المقطوعة: 7,357,881

مركز التحكم الموحد

· عدد كاميرات المراقبة: 1,512

· عدد إشعارات المركز الخاصة بإكسبو: 3,119

مركبات الأجرة

· متوسط رحلات مركبات الأجرة لليوم الواحد: 4,666

· نسبة توفر مركبات الأجرة (خلال ساعات الذروة): 94.5%

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