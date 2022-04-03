700 طرد غذائي توزعها «عجمان للتنمية الاجتماعية» للأسر المتعففة

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

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نفذت جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في عجمان، مبادرة بعنوان «ميرك إلى بيتك»، وذلك بتوزيع عدد 700 طرد غذائي، يحتوي على المواد الغذائية الرئيسة التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، وذلك بتبرع من أعضاء الجمعية للأسر المتعففة ولأئمة المساجد في عجمان، حيث قام وفد من الجمعية، برئاسة أحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، منى المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية.



تسليم



وقالت مديرة عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، لـ «البيان»، بحمد الله، أنجزت الجمعية مبادرة «ميرك إلى بيتك»، بتوزيع عدد 700 طرد غذائي، يحتوي على المواد الغذائية الأساسية، التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل، لافتة إلى أنه تم تسليم عبيد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع عجمان، عدد 348 طرداً لأئمة المساجد في عجمان، كما تم تسليم محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر فرع عجمان، عدد 100 طرد غذائي، لتوزيعها للأسر المتعففة في الإمارة، كما سيتم تسليم عدد 40 طرداً غذائياً للكادر الطبي العامل في مركز البيت المتوحد الخاص بفحوصات وتطعيم كوفيد 19.

وأشارت إلى أن إدارة الجمعية قامت بتوزيع عدد 212 طرداً غذائياً للأسر المتعففة، مؤكدة أن الجمعية حريصة على تنفيذ مبادرات تعزز روح التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع، لا سيما في رحاب شهر رمضان المبارك، لافتة إلى حرص أعضاء الجمعية على العمل على تنفيذ مبادرات سنوياً، ترمي للمشاركة في نشر قيم التعاون.

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