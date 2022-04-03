عبدالله بن زايد يتبادل التهاني بشهر رمضان مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والمغرب

المصدر: وام

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تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

كما تبادل سموه هاتفيا التهاني مع معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ومعالي ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقل سموه - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني وتحيات قيادة الدولة الرشيدة بهذه المناسبة المباركة ..معربا عن تمنياته لهم بتمام الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات.

من جانبهم تقدم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بالتهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك كما نقلوا تهاني قادة دولهم إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم لها بدوام الازدهار والرخاء.

وجرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة ، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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