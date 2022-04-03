حاكم أم القيوين يتقبل التهاني بالشهر المبارك

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهنئة من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، حيث قدموا لسموه أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وعدد من المسؤولين.

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