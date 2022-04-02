حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

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