شرطة دبي تكرم الشركاء الإعلاميين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالنيابة، تكريم الشركاء الإعلاميين في إكسبو 2020 دبي، وذلك في جناح فزعة وزارة الداخلية.

وسلم العقيد المنصوري الدروع التذكارية لكل من: راشد أميري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون، وياسر الجنيبي مدير العمليات في شركة أبوظبي للإعلام، ومحمد الأنصاري مدير إدارة الاتصال بمكتب إكسبو، والملازم أول خليفة الخاطري من إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وذلك بحضور منال إبراهيم مديرة إدارة الإعلام الأمني، والرائد خالد المري رئيس قسم التواصل الاجتماعي، وسعيد أحمد أمين رئيس قسم الأخبار والنشر، وعدد من موظفي شرطة دبي.

وأثنى العقيد المنصوري على جهود المؤسسات وفرق العمل الإعلامية كافة من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة العاملة في إكسبو 2020 دبي، والتي أسهمت على مدار ستة الأشهر الماضية في إبراز الحدث الدولي إعلامياً، وهو ما حقق نتائج ريادية، ومنها تجاوز أعداد الزيارات حاجز 22 مليون زيارة من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد العقيد المنصوري بالجهود الجبارة والكبيرة للشركاء الإعلاميين كافة، والتي أظهرت إمكانات إمارة دبي العالية في تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وسط أجواء من الأمن والأمان والسعادة.

بدورهم، عبر المكرمون عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على دورها الفاعل في التواصل والتغطية الإعلامية لفعاليات إكسبو 2020 دبي.

وفي ختام التكريم، احتفى المشاركون بالجهود الكبيرة المبذولة في الحدث العالمي، ثم التقطوا الصور التذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز