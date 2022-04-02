«إسعاد شرطة دبي» توفر حسم 20% بجامعة «برادفورد» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جامعة «برادفورد» البريطانية، تقدم بموجبها الجامعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى حسماً حصرياً بنسبة 20% للطلاب الجدد والمستمرين في الجامعة، وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لديها، في فرعيها بدبي والمملكة المتحدة، ابتداء من العام الدراسي 2022/2023.

وقع المذكرة في مقر الجامعة بقرية المعرفة في دبي، منى محمد العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، فيما وقعها عن طرف جامعة «برادفورد»، إيراني زاهر، نائب رئيس الجامعة في بريطانيا، بحضور زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في اللجنة، وعصمت أبو شهاب، مدير جامعة برادفورد في دبي، وعدد من الحضور من كلا الطرفين.

وتنص المذكرة على أن يقدم فرع الجامعة في دبي منحة دراسية في برنامج الماجستير بإدارة الأعمال مدتها عامان، شاملة جميع الرسوم والتكاليف الدراسية البالغة مئة وأحد عشر ألفاً وثمانمئة وتسعين درهماً (111890) درهماً، وذلك للإسهام في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها لجنة بطاقة «إسعاد» لتحقيق ونشر السعادة بين أوساط المجتمع.

كما تنص المذكرة على أن تتولى لجنة بطاقة إسعاد الإعلان عن العرض لحاملي البطاقة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بها، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الجامعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

وتعليقاً على المذكرة قالت منى العامري: إن الاهتمام بالجانب التعليمي والإسهام في حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم، على مستوى تعليمي جيد وبتكلفة مادية أقل، يعدان من الأولويات لدينا، وبذلك فإن قطاع التعليم في اللجنة يقدم لحاملي البطاقة حسوماً متميزة في عدد كبير من الجامعات والمدارس والمراكز التدريبية في دولة الإمارات العربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت العامري: إن توقيعنا هذه المذكرة وانضمام جامعة بحجم جامعة «برادفورد» البريطانية بفرعيها في دبي والمملكة المتحدة، إلى برنامج «إسعاد» يعدان إضافة متميزة، ويضعان أمام حاملي البطاقة خيارات متعددة للجامعات المنضمة إلى برنامجنا، ما يسهل عليهم اختيار الجامعات التي تتناسب مع اختياراتهم وطموحاتهم. وقدمت العامري، الشكر إلى مجلس إدارة جامعة «برادفورد» على اهتمامه بالانضمام إلى برنامج «إسعاد»، وتقديمه الحسم المتفق عليه، مشيرة إلى أن لجنة بطاقة إسعاد تتشرف بهذه الشراكة، ومؤكدة أن اللجنة ستعمل على تعزيزها بالمزيد من التعاون والمبادرات المشتركة.

من جانبه قال إيراني زاهر: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا البرنامج الذي تديره لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والذي يعد من البرامج الطموحة التي يشرفنا الانضمام إليها لنكون جزءاً من هذا الجهد المتميز، ونتطلع من خلاله إلى منح جميع حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم فرصة لمتابعة تعليمهم العالي في حرمنا الجامعي في دبي والمملكة المتحدة.

يذكر أن الطلبة سيحتاجون إلى تقديم بطاقة إسعاد الخاصة بهم للاستفادة من هذه الحسوم. كما لا يمكن الجمع بين هذا الحسم وأي عروض وبرامج منح دراسية مستمرة إذ سيتم تطبيق جميع الحسوم في إجمالي صافي الرسوم الدراسية للطالب.

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