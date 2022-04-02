(خيرية أم القيوين) توزع 300 ألف درهم زكاة و604 سلال غذائية على المقيمين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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وزعت جمعية أم القيوين الخيرية ثلاثمئة و4 آلاف درهم زكاة على المقيمين في الإمارة، إضافة إلى 604 سلال غذائية على الأسر المتعففة من المقيمين بالإمارة، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد عيسى بو لحيول المدير العام لجمعية أم القيوين الخيرية أن مشاريع الجمعية الخيرية ثمرة طيبة لتعاون الجمعية مع أصحاب الخير ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتجاوب معها وتشاركها تلك الجهود وتدعم برامجها ومشاريعها الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة في قلوب الفقراء والمحتاجين، كما أن توزيع الزكاة والمير الرمضاني على الأسر المتعففة المقيمة في أم القيوين جاء بتوجيهات مباشرة من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، وذلك حتى تستفيد تلك الأسر من المساعدة في شهر رمضان، ولتخفيف الأعباء المادية عن كاهلها.

ولفت بلحيول إلى أن الجمعية وضعت خططاً للعام الجاري من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في مصلحة المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم، كما أنها تضع نصب عينيها مساعدة الأسر المحتاجة وتوزيع الزكاة حسب المصارف الشرعية، وتوزيع المير الرمضاني وإفطار الصائم ومساعدات علاجية وشهرية ودراسية وخلافها وشراء أجهزة إلكترونية وكهربائية، وكذلك توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين، بهدف مساعدة الحالات المحتاجة ومد يد العون لها.

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