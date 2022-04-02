محمد بن راشد يطلق حملة "المليار وجبة" في 50 دولة حول العالم

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم حملة المليار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.

#محمد_بن_راشد: على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. #رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم.. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/upCn0OAcil — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2022

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم".

وأضاف سموه، "هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

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