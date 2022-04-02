انطلاق مهرجان ليالي رمضان التراثي في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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افتتح الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، مهرجان ليالي رمضان التراثي السنوي ومعرض المنتجات والسلع الغذائية، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي نظمته مجموعة اللولو العالمية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الثقافية والمدارس في منطقة العين.

حضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بساحة مركز اللولو هايبر ماركت في الكويتات، شاجي جمال الدين المدير الإقليمي لمجموعة اللولو، ومحمد عمر مدير العلاقات العامة وعدد من المسؤولين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية.

وقال الشيخ سالم بن ركاض العامري: "إن مهرجان ليالي رمضان التراثي في مركز اللولو خلال الشهر الكريم وعبر مسيرته في السنوات الماضية هو عنوان يرسخ الكثير من القيم السامية المتأصلة في مجتمعنا الإماراتي وأبرزها التسامح والتواصل والقيم الإنسانية من خلال المشاركة الواسعة لأبناء الجاليات العربية والآسيوية بمختلف الفعاليات المميزة.

وأشيد على حجم وأهمية المعرض الغذائي المصاحب للمهرجان، الذي من شأنه أن يتيح فرصة التسوق للزوار والعائلات على مدار الشهر المبارك وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة والروحانية والأنشطة الرمضانية".

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