مجموعة الحبتور تتبرع بـ15 ألف وجبة إفطار لهيئة الأعمال الخيرية العالمية

المصدر: عجمان-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبرعت مجموعة الحبتور بـ15 ألف وجبة إفطار لصالح هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بواقع 500 وجبة يومياً، لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الدولة، ضمن حملة "مما تحبون".

وتوجه الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة بالشكر والتقدير لمجموعة الحبتور على دعمها السخي، وجهودها المباركة التي ترسخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، وتعكس الصورة المشرقة للمؤسسات الوطنية في بلد الخير والعطاء.

وقال عبد السلام المرزوقي، مدير إدارة الشؤون المحلية وعلاقات المجتمع في مجموعة الحبتور إن تنظيم مبادرة إفطار صائم يدل على دور المجموعة في المسؤولية الاجتماعية تجاه المحتاجين وإسعادهم ولو بالقليل، مؤكداً أن هذه المبادرة جزء من الحملة الخيرية التي تطلقها المجموعة سنوياً في شهر رمضان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز