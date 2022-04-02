صقر غباش ورئيس الجمعية البرلمانية لسلوفينيا يبحثان العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي إيغور زورتشيتش رئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له.

وتم في اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية وأيضاً المجالات ذات الإمكانات المستقبلية، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي وسارة فلكناز عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني بالمجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، ومشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات والانتقال بها إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية في المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأشار معالي صقر غباش إلى حرص دولة الإمارات على زيادة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية للحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، والإسهام فيها من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والتي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، إذ تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدّق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم خفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.

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