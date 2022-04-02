مكتوم بن محمد: رمضان شهر يزهو بالطاعات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن شهر رمضان المبارك شهر يزهو بالطاعات، ويكثر فيه الخير والإحسان. وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: يعود علينا شهر رمضان المبارك بما يحمله لنا من خير ورحمة وفضل. نبارك للأمة الإسلامية ونهنئ حكام دولة الإمارات وشعبها بحلول هذا الشهر الكريم. ونسأل الله فيه البركة والسعادة لوطننا ولأحبتنا ولجميع المسلمين. رمضان هو شهر يزهو بالطاعات، ويكثر فيه الخير، ويعظم فيه الإحسان.

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