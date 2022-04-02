جامع الشيخ زايد الكبير جاهز لاستقبال جموع المصلين وسط أجواء روحانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته، لاستقبال جموع المصلين والزوار، من خلال فرق العمل التي واصلت الليل بالنهار للوصول بكلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين، إلى أعلى مستويات الجاهزية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بأجوائه الاستثنائية، المباركة بشعائر صلاتي التراويح والتهجد خلف إمامي جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إدريس أبكر ويحيى عيشان واستضافة فضيلة القارئ رعد الكردي وضيوف صاحب السّمو رئيس الدّولة، أصحاب الفضيلة القراء أحمد بن غانم الريامي، محمد الميشاني، راشد أحمد الأركاني، حمزة معاذ العبدالرّزاق، خليل إبراهيم، عبدالله بن سالم السعدي. وسينشر المركز على صفحته في موقع الإنستغرام مواعيد إمامة القراء لصلاتي التراويح والتهجد في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين.. وسيتم نقل الشعائر يومياً عبر بث حي ومباشر من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، على قناة أبوظبي.

ويواصل المركز دوره الحضاري باستقبال زوار الجامع كإحدى أهم الوجهات الدينية والثقافية والسياحية في العالم، باستمرار تقديم الجولات الثقافية في الجامع، خلال أوقات الزيارة في شهر رمضان المبارك، والتي تمتد من السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً، حتى الساعة 6:00 مساء، ومن الساعة 09:30 مساء إلى الساعة 01:00 صباحاً، وأيام الجمعة من الساعة 03:00 مساءً، إلى الساعة 06:00 مساءً، ثم من 09:30 مساء إلى الساعة 01:00 صباحاً، على أن تنتهي مواعيد الزيارة خلال العشر الأواخر من الشهر، عند الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع؛ لإحياء شعائر صلاة التهجد.

وتأهب سوق الجامع بخدماته المتكاملة ومجموعة متاجره، لاستقبال مرتاديه من مصلين وزوار، واستعدت المطاعم والأكشاك الخارجية لـ«سوق الجامع» لمباشرة عملها وتقديم خدماتها في أجواء رمضانية للعائلات والأصدقاء.

كما استعد «سوبر ماركت إيرث»، لتلبية جميع احتياجات أفراد المجتمع بتوفير مختلف أنواع السلع، مع تمديد أوقات عمله لتمتد طوال أيام الأسبوع من الساعة 08:00 صباحاً، إلى 03:00 صباحاً. ويفتح سوق الجامع أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحاً، ليغلق أبوابه عند الساعة 01:00 صباحاً خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس، ويواصل فتح أبوابه حتى الساعة 02:00 صباحاً، من الجمعة إلى الأحد.

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