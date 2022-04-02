معالم الإمارات تزدان بالأضواء والزينة خلال الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتدت الشوارع الرئيسية والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة، حلة الزينة الخاصة بقدوم شهر رمضان، والتي جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

ويشهد الشهر الفضيل هذا العام في الإمارات عودة نشاط خيام إفطار صائم، بعد أخذ التصاريح المسبقة وضرورة تصميم الخيام وفق أنظمة السلامة والوقاية المطلوبة، لا سيما الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة متر واحد بين الأشخاص وتوفير حراس أمن أو متطوعين لتنظيم عملية الدخول والخروج وتجنب المصافحة بالأيدي.

وأجرت الإمارات خلال فبراير الماضي تحديثاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد وقررت الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المناطق المغلقة، على أن تكون اختيارية في المناطق المفتوحة، كما تقرر عودة الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة إلى سابق عهده لما قبل الجائحة، إضافة إلى عودة المصاحف للمساجد بعدد محدود وبشرط التعقيم بعد كل صلاة والإبقاء على مسافة المتر الواحد بين المصلين في المساجد ودور العبادة.

وأعلنت الإمارات كذلك عن إلغاء التباعد الجسدي في القطاعات الاقتصادية والسياحية مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وعودة كافة الأنشطة الرياضية لجميع الفئات العمرية، مع إلزام الجمهور بإبراز المرور الأخضر أو الفحص المسبق /‏‏PCR/‏‏ على ألا يتجاوز مدته 96 ساعة، بالإضافة إلى الالتزام بلبس الكمامات.

فعاليات

يشهد شهر رمضان في الإمارات، فعاليات ترفيهية وثقافية وروحانية تنبض بالحياة، وتجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، وتعد الإمارات واحدة من الدول التي تستحق الزيارة خلال شهر رمضان بمزجها بين العديد من الأمور العصرية والتقليدية للاحتفال بهذا الشهر.

ومن أبرز فعاليات رمضان التي تشهدها الإمارات هذا العام «جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» التي تقام في دبي سنوياً، ويتنافس فيها حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق خلال الشهر الفضيل دورة جديدة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في نسختها الثامنة، تحت عنوان «دورة عام الخمسين» لتستمد موضوعاتها من أهدافها الأساسية في نشر قيم الإسلام السمحة، ومن رؤية دولة الإمارات وسعيها لتعزيز الإنجازات في الخمسين عاماً القادمة.

بدورها تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والداوئر المعنية في كل إمارة خلال شهر رمضان ندوات إيمانية وفكرية في مختلف مساجد الدولة، كما تنظم هيئة الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية المرخصة حملات خيرية بمناسبة شهر رمضان، وتشمل مشروع المير الرمضاني، وإفطار صائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والتي يعم خيرها على عشرات الآلاف داخل الدولة وخارجها.

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