«تنمية المجتمع» بدبي تنظم فعالية نسائية في مجلس الخوانيج

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، في إطار الاستعدادات للشهر الفضيل، فعالية نسائية في مجلس الخوانيج، أقيمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بحثت عدداً من الجوانب والمواضيع التي تهم المرأة والأسرة في شهر رمضان المبارك وكيفية استثمار أيام الشهر بالشكل الأمثل.

وخلال اللقاء الذي حضرته السيدات من أهالي المنطقة، تحدثت سعاد الخاجة، حول إمكانية استثمار أيام الشهر الفضيل كنقطة انطلاقة للتغير الإيجابي في جميع جوانب الحياة، يبدأ في رمضان ويستمر كنمط حياة يبقى أثره بعد انتهاء الشهر.

وقال أحمد لوتاه، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة إن هذه الفعالية تعد باكورة فعاليات الهيئة التي ستستضيفها المجالس في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن المجالس تعد المكان الأمثل لتجمع أهالي الأحياء.

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