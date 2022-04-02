مواعيد خدمات «طرق دبي» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها في شهر رمضان المبارك، والتي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين في الشهر الفضيل من الاثنين إلى الخميس من 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساء، والجمعة من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي

وتعمل محطات مترو دبي الخط الأخضر من الاثنين إلى الخميس من 05:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل) والجمعة من 05:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي) يوم السبت 05:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل) الأحد 08:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل)، وترام دبي من الاثنين إلى السبت من 6:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي) والأحد من 09:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي).

ومحطات الخط الأحمر من الاثنين إلى الخميس من 05:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل) والجمعة من 05:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي) والسبت من 05:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل) والأحد من 08:00 صباحاً - 00:00 صباحاً (منتصف الليل).

ومواعيد محطات الحافلات العامة، المحطات الرئيسة: سوق الذهب 4:30 صباحاً – 1:22 صباح اليوم التالي والغبيبة 4:26 صباحاً – 00:57 صباح اليوم التالي والمحطات الفرعية: السطوة 4:40 صباحاً – 11:50 مساءً و(خط C01 يعمل من السطوة على مدار الساعة) والقصيص 4:50 صباحاً – 12:27 صباح اليوم التالي القوز الصناعية 05:02 صباحاً - 11:59 مساءً وجبل علي 4:58 صباحاً - 11:34 مساءً.

ومحطات حافلات عبر المدن والحافلات التجارية المحطات الفرعية: الغبيبة 06:40 صباحاً - 10:20 مساءً وميدان الاتحاد 4:25 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي وديرة سيتي سنتر 06:40 صباحاً - 11:30 مساءً والسبخة 06:30 صباحاً - 10:30 مساءً ومحطة مترو اتصالات 6:00 صباحاً – 9:00 مساءً وأبو هيل 6:30 صباحاً – 10:35 مساءً. حتا 5:30 صباحاً – 9:30 مساءً والمحطات الخارجية: محطة الجبيل الشارقة 5:30 صباحاً - 11:15 مساءً عجمان 5:30 صباحاً - 11:00 مساءً.

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