إطلاق «المئوية البيئية 2071» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي «المئوية البيئية 2071» التي تمثل رؤية بيئية شاملة ومشتركة لإمارة أبوظبي للـ50 عاماً المقبلة وتؤكد التطلعات الطموحة لدى الهيئة وشركائها لجعل أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة. واستوحت المئوية البيئية رؤيتها من مئوية الإمارات 2071 التي تطمح لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئة لقيام الاتحاد.

وتم تطوير المئوية البيئية بهدف المشاركة في تحقيق توجهات القيادة لإطلاق مسيرة الـ50 المقبلة وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية في الحفاظ على البيئة من خلال وضع رؤى وأهداف وبرامج للمستقبل المنشود وفقاً للتوجهات العالمية الكبرى والرؤى الإماراتية طويلة المدى والضغوط والأهداف والممارسات المستقبلية.

وقامت هيئة البيئة بالشراكة مع 8 جهات حكومية بتطوير المئوية البيئية لتمتد عبر قطاعات الإمارة الرئيسة، وتربط جهود الحفاظ على البيئة بالاقتصاد وفرص الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، لتضع بذلك إطاراً يمكن القطاعات الحيوية من تحقيق التوجهات البيئية المشتركة حتى تصبح أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة

رؤية

وبغرض إنشاء رؤية مشتركة تحقق آمال وتطلعات الشعب، استطلعت هيئة البيئة آراء أفراد المجتمع، وتلقت أكثر من 1000 فكرة، مثلت أحد الأسس التي بنيت عليها المئوية، كما شاركت في إعداد المئوية مع القطاع العام والخاص والأكاديمي لعكس الخبرات والمجالات المتنوعة.

مسارات

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: ترسم المئوية 3 مسارات رئيسة تدعم التحول الأخضر إذ يتضمن كل مسار 4 محاور، وتضع 12 رؤية و33 هدفاً و76 برنامجاً مستقبلياً.

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