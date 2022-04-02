حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة بعنايته وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سموه - بهذه المناسبة - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.. راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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