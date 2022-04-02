سيف بن زايد يشهد تخريج منتسبي «إسعاد المتعاملين» و«حماية الطفل»

المصدر: دبي - وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إكسبو 2020 دبي، تخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته السابعة، إحدى مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة الذي تنفذه الإدارة العامة للسعادة.

وتم تخرج «202» منتسب يمثلون 50 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وقد اجتازوا متطلبات التخرج بتميز ونجاح. كما شهد سموه تخريج 44 منتسباً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة أتموا برنامجاً يؤهلهم في مجال حماية الأطفال كمتخصصين.

وقدم سموه التهاني للخريجين والمتميزين داعياً إياهم للاستفادة مما تعلموه في تطوير مسيرة العمل، كما قدم سموه الشكر والتقدير للشركاء والجهات الداعمة للدبلوم من الجهات العامة والخاصة وإلى فريق عمل الدبلوم لجهودهم في إنجاح أهداف هذه البرامج العاملة في تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية. حضر الحفل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط وأهالي وأسر الخريجين.

كما شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بمقر إكسبو 2020 دبي تخريج 44 منتسباً من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة أتموا برنامجاً يؤهلهم في مجال حماية الأطفال كمتخصصين.

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