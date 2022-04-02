وفد أمريكي يطّلع على تجربة الإمارات الرائدة في الصحة والبنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

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اطلع وفد أمريكي يرأسه مايكل أودين، المتحدث الرسمي عن القطاع الطبي الحكومي والخاص وعمدة مدينة بروارد بولاية فلوريدا الأمريكية، على التجربة الإماراتية الرائدة في قطاعي الصحة والبنية التحتية.

وتفصيلاً استقبل الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمقر برنامج الشيخ زايد للإسكان في إمارة دبي، مايكل أودين والوفد رفيع المستوى المرافق له، بهدف بحث سبل الشراكة والتعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل، وآخر المستجدات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية التي تمثل داعماً للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية. واطلع الوفد الضيف على جهود الإمارات في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل، باعتبارها عاملاً رئيساً لاستدامة الموارد وتحقيق التنمية.

وأكد الشيخ ناصر القاسمي أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده لتعزيز جودة الحياة، وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة توائم تطورها، وتعزز تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتوجهها المستقبلي للـ 50 عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق حلم الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وفي إطار آخر التقى الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في ديوان الوزارة بدبي، وفداً أمريكياً يرأسه مايكل أودين، وعدداً من الشركات الصحية الخاصة ومسؤولين حكوميين.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك الصحي وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على آخر الإنجازات والابتكارات التقنية في المجال الصحي، كما تم البحث في فرص عقد اتفاقيات، لتوظيفها في خدمة صحة المجتمع والارتقاء بها إلى أرفع المستويات.

منجزات الوزارة

ورحب الدكتور العلماء خلال اللقاء بالوفد الزائر، وأكد حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الدولية في مجال الخدمات الصحية، مشيراً إلى أهمية اللقاء في استكشاف آفاق التعاون البناء، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الرعاية الصحية في المرحلة القادمة.

وأطلع الدكتور العلماء، الوفد الأمريكي على المبادرات المبتكرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأحدث المشاريع في مجال الصحة الرقمية والخدمات الذكية، وسعي الوزارة إلى تطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عما حققته الوزارة من إنجازات متميزة، على صعيد الدراسات والأبحاث الصحية، من خلال بيئة داعمة للبحث العلمي لإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحية.

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