شرطة دبي تكرم رعاة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رعاة النسخة الثالثة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022 والمتعاونين، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الضباط.

وثمن معالي القائد العام لشرطة دبي، دور المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساهمتهم الفاعلة في رعاية ودعم تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، والسمعة العالمية التي وصل إليها التحدي الذي جمع أفضل 41 وحدة للمهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية من 24 دولة، وذلك بفضل حسن التنظيم وبذل كافة الجهود لإظهار الحدث بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤكد دائماً أنها قادرة على تقديم أفضل السبل لدعم المشاركين من مختلف دول العالم بمختلف الأحداث المقامة على أرضها.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بمستوى المنافسة في النسخة الثالثة من التحدي هذا العام، والتي تضمنت 5 فئات مختلفة في سبيل تعزيز مستوى التنافسية وضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، وتبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية، وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية والتحمل البدني للفرق، واكتساب المزيد من الخبرات المتبادلة.

وفي نهاية الحفل، كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، الرعاة والمتعاونين بالهدايا التذكارية، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومتطلعين لمشاهدة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في فبراير من العام 2023.

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