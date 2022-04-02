مجلة الجندي ترصد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 579 لشهر أبريل 2022، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «صورة مشرقة لوجه الإمارات الحضاري» إذ قالت فيها: «أُسدل الستار على إكسبو 2020 دبي، وأوفت دبي بما وعدت، وكانت على قَدَر الحدث، فقد أدهشت العالم بمعرض عالمي، وسيبقى الناس سنوات وسنوات يتذكرون هذا المعرض، وكيف أن هذه الدولة الخليجية الواعدة تفوّقت على دول عديدة لها باع طويل في الحضارة وسبقتها بأجيال وأجيال.. إلا أن الإمارات أثبتت أن رقي الأمم وتقدمها لا يُقاس بالسنوات، بل بالعمل الدؤوب على رُقِيِّ الشعب ورفاهيته، وهذا ما راهنت عليه الإمارات منذ بداياتها، فأولت الإنسان أهمية خاصة، من منطلق إدراكها وإيمانها بأنه الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل جوانب التنمية، فنجحت بتميز، وأصبحت كل شعوب العالم تتمنى أن تعيش في الإمارات، وأن يكون لها قادة مثل قادة الإمارات».

وأضافت المجلة في كلمتها: «إن الإمارات قدّمت في معرض إكسبو 2020 دبي صورة مشرِّفة لوجه الدولة الحضاري، وما تمتلكه من خبرات تنظيمية وإمكانات بشرية تتيح لها تنظيم الفعاليات الكبرى، وهذا ما عبَّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لدى زيارته للمعرض، فقد أشاد سموه بكل الجهود الوطنية التي عملت من أجل إبرازه وبالصورة التي تُعَبِّر عن حضارة الدولة وإنجازاتها المتنوعة».

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيس لعدد شهر أبريل 2022 للحديث عن تقنية «بلوك تشين في الدفاع والأمن».

وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان «إدارة الأخطار في العمليات العسكرية»، ودراسة أخرى بعنوان «الاستقلالية التقنية.. الرقائق الإلكترونية والأمن القومي».

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تعمل منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

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