مباحثات إماراتية مغربية حول الأسواق المالية

المصدر: دبي - البيان

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على هامش فعاليات يوم سوق المال المغربي في ختام إكسبو 2020 دبي التقت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ونزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك بمقر جناح المملكة المغربية بالمعرض.



جرى خلال الاجتماع- يوم سوق المال المغربي- تبادل الآراء واستعراض المستجدات في الأسواق المالية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمبادئ التي يتضمنها النظام الأساسي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. كما بحث الجانبان كذلك خلال اللقاء المسائل المتعلقة بالأصول الافتراضية والتمويل الجماعي وصناديق الاستثمار والاستدامة في أسواق المال وغيرها من الموضوعات والمبادرات الابتكارية التي من شأنها الارتقاء بأداء السوق المالي.

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