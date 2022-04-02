7 مشاهد مبهرة في الليلة الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

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عاش إكسبو 2020 دبي لحظات لا تنسى في الساعات واللحظات الأخيرة للحدث، وتنوعت الأجواء ما بين الموسيقى الصاخبة والكلاسيكية، واستمتعت الحشود بالإبهار في شتى جنبات أرض الحدث الذي اختتم أول من أمس بعد 6 أشهر من البهجة والمتعة والإرث الاقتصادي والبيئي والدولي، وشهدت الليلة الأخيرة العديد من المشاهد المؤثرة والمبهرة، ولعل أبرزها 7 مشاهد خطفت قلوب الزوار حتى الثانية الأخيرة من إسدال الستار على الحدث.



1- إغلاق البوابات



بعد توديع آخر ضيوف الحدث الدولي وإسدال الستار على فعالياته المنوعة والمدهشة المرة الأخيرة، قام موظفو إكسبو 2020 دبي، بالمشاركة في إغلاق البوابات الأربع في موقع الحدث الدولي، مسدلين الستار بذلك على ستة أشهر من المتعة والترفيه والمعرفة والإلهام التي اختبرها ملايين الزوار، الذي سعد الحدث الدولي باستقبالهم في موقعه الذي سيبقى شاهداً على هذه الذكرى المدهشة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.



ففي تمام الساعة الثالثة من صباح أمس، أغلقت أبواب إكسبو 2020 دبي الأربعة، إعلاناً لاختتام فعاليات الحدث المبهر الذي استمر مدة ستة أشهر، وذلك بمشاركة جمع غفير من موظفي الحدث الدولي من الإدارات والفئات كافة، الذين قاموا بإغلاق بوابات الفرص، والاستدامة، والتنقل والمترو، وذلك بمشاركة كل من راشد ولطيفة شخصيتي إكسبو 2020 المحبوبتين.



واختتم أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوبي آسيا فعالياته بنجاح، بعد تمكنه من جمع العالم معاً تحت سقف واحد، أضخم حدث عالمي يقام منذ تفشي جائحة كوفيد 19، وجمع إكسبو 2020 دبي على أرضه 192 دولة من جميع أنحاء العالم. واستقبل أكثر من 23 مليون زيارة منذ افتتحت أبوابه في 1 أكتوبر 2021.



تم تنظيم إكسبو 2020 دبي تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وقد أغلقت أبوابه مع تأكيد الالتزام بالحفاظ على إرثه لأجل طويل، وخاصة بعد أن تمكن من رفع المعايير بالنسبة للنسخ المقبلة من معارض إكسبو الدولية.



2- أيقونة بوب



أضاءت أيقونة بوب الحائزة جائزة غرامي والأسطورة الموسيقية كريستينا أغيليرا، منصة اليوبيل في الحفل الذي قدمته ضمن برنامج الفعاليات الختامية لإكسبو 2020 دبي والتي أقيمت أول من أمس.



وأعربت أغيليرا عن سعادتها كونها شكلت جزءاً من فعاليات الحفل الختامي للحدث الدولي، وقالت: «اليوم أشعر بأنني حرة وسعيدة، وعلى طبيعتي، في دبي هذه المدينة الساحرة».



وتجمعت أعداد غفيرة من الجمهور في حديقة اليوبيل لاستقبال أغيليرا، والاستماع إلى أجمل أغنياتها التي أدتها بصوتها العذب، فيما تفاعل الناس بكل حماس مع الموسيقى الصاخبة، والعروض الراقصة التي رافقت الأغاني التي قدمتها.





3- الروك البديل



اختتم الحفل الموسيقي الرائع الذي قدمته فرقة الروك البديل الفلبينية «ريفرمايا»، في حديقة الاحتفالات، عروض الفرق الفلبينية الموسيقية المشاركة في إحياء احتفالات الليلة الختامية.



وقدمت فرقة «ريفرمايا»، وهي واحدة من أكثر الفرق الشعبية في الفلبين، تشكيلة من أجمل أغنياتها، وتم تبادل الأدوار الغنائية بين الثنائي مايك إلجار، وناثان أزاركون، اللذين كانا يعزفان على الغيتار أثناء غنائهما بالميكروفونات، فضلاً عن الأداء المبهر لعازف الإيقاع مارك إسكويتا على الطبول، ومايك إلغار ذي الخبرة الكبيرة على الغيتار.



وحققت فرقة «ريفرمايا»، نجاحاً نقدياً وتجارياً في الفلبين، وقادت انفجار موسيقى الروك البديل في التسعينيات في البلاد، وانخرطت في تأليف أغنيات لا تُنسى منذ ذلك الحين.





4- الروك الفلبيني



شاركت فرقة مون ستار 88 الفلبنية الشهيرة لموسيقى الروك، في احتفالات اليوم الختامي، وذلك على مسرح حديقة الاحتفالات في إكسبو 2020 دبي، والذي أتى في إطار حرص إكسبو 2020 دبي، على إرضاء أذواق زواره كافة في زيارتهم الأخيرة لموقع الحدث الدولي.



وتكونت فرقة مون ستار 88 عام 1999، وحققت شهرة عالمية من خلال إطلاق أربعة ألبومات موسيقية أهلتها للحصول على العديد من الجوائز المتميزة، واشتهرت الفرقة بتقديم أغنيات عن الحب، وسبق لها المشاركة في «مهرجان دبي تاغفيست الموسيقي 2018» فضلاً عن العديد من المهرجانات والحفلات العالمية. كما أصبحوا النجوم المفضلين في الحفلات الجامعية في الفلبين.



حضر الحفل عدد كبير من زوار الحدث الدولي، ولا سيما من أبناء الجالية الفلبينية، الذين توافدوا مبكراً، لمشاهدة فرقتهم المحبوبة المكونة من ثلاثة عازفين وهم بادي زابلا، على الباس، وبون سونديانج على الدرامز، وهربرت هيرنانديز على الغيتار، إضافة إلى المطربة الشابة مايش باي، التي قدمت باقة من أجمل أغنياتها وسط تصفيق وهتاف الجمهور.



وفي الحفل قالت المطربة مايش باي: «نحن سعداء جداً بوجودنا في دبي اليوم، بعد مرور أربع سنوات على آخر حفل لنا هنا، والآن نحن في الحفل الختامي، شكراً لكم ولكل الحضور الكبير».





5- دي جي



قضى جمهور إكسبو 2020 دبي، ليلة الخميس، ليلة لا تنسى استمرت حتى ساعات الصباح الأولى مع دي جي الهولندي العالمي «تيستو»، وذلك على منصة اليوبيل، كجزء من الفعاليات الختامية المدهشة التي فاجأ بها الحدث الدولي زواره ومحبيه.



وتجمع عشاق الموسيقى في حديقة اليوبيل للاستمتاع بآخر عرض موسيقي على أرض إكسبو 2020 دبي، فكانت الموسيقى الصاخبة والحماسية عنوان العرض، مع تقديم المنسق الموسيقي «دي جي تيستو» مجموعة من أهم تنسيقاته الموسيقية التي تمايل الجمهور على أنغامها، وقضى أوقاتاً ستبقى في الذاكرة حتى وقت طويل.



ويُعد دي جي تيستو نجماً عالمياً متميزاً، وتم بث عروضه عبر جميع المنصات، ويمتلك 30 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 160 مليون مشاهدة على تيك توك، وقد أعاد تعريف النجاح في عالم الرقص من خلال ابتكاراته وعروضه المتميزة.





6- روك مصري



أحيت فرقة الروك المصرية (وسط البلد)، ليلة الخميس أيضاً، حفلاً غنائيا متميزاً، ضمن فعاليات اليوم الختامي، فقدمت الفرقة المصرية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، مجموعة منوعة من الأغنيات ذات النغمات الصاخبة على وقع إيقاعات موسيقى سوفت روك، وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضر العرض.



جدير بالذكر أن فرقة الروك المصرية (وسط البلد) أسست عام 1999، ونجحت على مدار عقدين في إصدار عدة ألبومات غنائية حققت مبيعات جيدة.





7- كلاسيكيات



أضفى عازف التشيللو الشهير يو-يو ما الحائز جائزة غرامي، سحره الخاص على أجواء مسرح دبي ميلنيوم بأداء مذهل، جعل الجمهور يقف على قدميه تفاعلاً معه، وذلك في حفله الموسيقي الساحر الذي شكل تتويجاً مبهراً للحفل الختامي الكبير لإكسبو 2020 دبي.



واستطاع الموسيقي يو-يو ما، الشهير في عالم الموسيقى الكلاسيكية الحديثة، أن يأسر انتباه الجمهور حتى نهاية الحفل المبهر، وكان يتنقل بسلاسة وإبداع بين مجموعة من المقطوعات الموسيقية الرائعة وأثنى يو-يو ما أمام الجمهور على الطريقة التي جلب بها إكسبو 2020 دبي ملحنين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تقاليدهم وتفكيرهم وخلق نمط من الموسيقى التي تحتفي وتكرم جميع الثقافات المحلية، وتجلبها من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.



وأوضح سبب اختياره عزف مقطوعة للملحن الإيطالي إنيو موريكوني، قائلاً: «اخترتها لأن الموسيقى في فيلمه Cinema Paradiso تدور في ما يحدث حينما تتواصل العقول وتصنع المستقبل، والنتيجة هي الأمل والحب».



ويعد يو-يو ما، أحد أكثر الأسماء شهرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية الحديثة، وهو طفل معجزة تحول إلى نجم بالغ، وحصل على 18 جائزة غرامي من بين ما يقرب من 30 ترشيحاً. وكان في وقت سابق من اليوم قد قدم مقطوعتين موسيقيتين في الحفل الختامي المبهر الذي جرت أحداثه في ساحة الوصل.

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