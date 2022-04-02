محمد بن راشد: النجاح صناعتنا

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كما نجحت في الماضي في ملحمة المجد والعز سوف تنجح في المستقبل.



وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن في فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» ضمن وسم ومضات قيادية: «الليل والنهار لا يتوقفان فلماذا نحن نقف؟ كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز والإنجاز وسنلهم أمتنا ونقدم لها النموذج والمثل وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل».



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد استثنائي لا يعرف المستحيل، رسخ مكانة عالمية تحتذى في الإرادة والإدارة، وحقق إنجازات أدهشت العالم، وارتكز النهج الفريد لسموه على استراتيجية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً رائداً على المستويين العربي والعالمي، وبات نهج سموه منارة تستقى منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.



وحققت دولة الإمارات إنجازات ضخمة تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات بفضل النهج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أحدث سموه نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء.

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