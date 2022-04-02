دراجات نارية وسيارات فارهة في «رحلة الخمسين إلى إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لأمن المطارات ومبادرة «الروح الإيجابية» في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مسيرة «رحلة الخمسين» احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، ونجاح فعاليات إكسبو 2020 دبي.



وشهد العميد حمودة بالسويدا العامري مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، انطلاق فعاليات المسيرة التي تضمنت دراجات نارية وسيارات فارهة وكلاسيكية، إضافة إلى دوريات شرطة دبي الفارهة، وذلك من أمام المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي وصولاً إلى بوابة التنقل لإكسبو 2020 دبي، وكان في انتظارها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي عزفت مجموعة من المقطوعات الموسيقية.



وعن فعالية المسيرة، قال العميد حمودة بالسويدا العامري، إن مسيرة «رحلة الخمسين» يأتي تنظيمها احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس وطن السعادة والأمن والأمان من خلال مشاركة 50 دراجاً وسائقاً لمركبة فارهة وكلاسيكية ورياضية.



وأضاف العميد العامري إن المسيرة انطلقت من مطار دبي الدولي نحو إكسبو 2020 دبي، وذلك احتفاءً بالنجاح الباهر الذي حققه الحدث العالمي، والذي تخطى عدد زواره حتى تاريخ أول من أمس، حاجز 22 مليون زائر من مختلف الجنسيات، وأثبت قدرة الإمارات على استضافة أكبر الأحداث العالمية بحرفية ومهنية عالية.



وأثنى العميد العامري على جميع المشاركين في فعاليات المسيرة، وحرصهم على التعبير عن حبهم لوطنهم والاحتفاء بالحدث وإسعاد زواره.



وبدورها، أكدت فاطمة بو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على إسعاد أفراد المجتمع في ظل احتفاء الدولة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، واستضافتها حدث إكسبو العالمي، مشيدة بجهود المشاركين في الفعالية كافة.



ولفتت بو حجير إلى أن المبادرة تحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الشركاء كافة من مختلف القطاعات ومحبي الدراجات والسيارات الفارهة والكلاسيكية.

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