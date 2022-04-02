أمينة الطاير: تفوق وجدارة في إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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هنأت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة القيادة الرشيدة بمناسبة اختتام فعاليات إكسبو دبي 2020 بتفوق وجدارة وتميز وسلام وأمان ونحن على مشارف وإشراقات شهر رمضان المبارك كل عام والجميع بخير.



وقالت: الإمارات أرض الفرص اللامتناهية، أرض الخير التي احتضنت العالم زهاء 6 أشهر رغم تحديات جائحة كوفيد، ولكنها استطاعت أن تحتل الصدارة في تجهيز وترتيب وتنفيذ ومتابعة فعاليات إكسبو دبي 2020 كافة بنجاح وتفوق غير مسبوق.



وأضافت: «اليوم باختتام إكسبو دبي 2020 يسجل التاريخ صدارة دولة الإمارات عالمياً لتنظيمها أكبر حدث عالمي يدعو إلى المحبة والتعايش السلمي، ويحق لكل عربي محب للسلام أن يفخر باختتام إكسبو دبي بتفوق ليس له مثيل.. لقد أضحى إكسبو دبي علامة الجودة الإنسانية في خريطة العالم، وكان مسك الختام انعقاد القمة العالمية للحكومات؛ التي جسدت مفهوم الإمارات أرض السلام والمحبة؛ وأبرزها ركائز إمارات السلام القيادة الاستثنائية والوطنية الإيجابية نحو مستقبلٍ واعد».

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