صقر غباش: الإمارات أبهرت العالم خلال دورة تاريخية من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجاً تنموياً فريداً، وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات، والذي يظهر جلياً في ما أنجزته الإمارات في موقع إكسبو 2020 دبي الذي أبهر العالم، من خلال دورة تاريخية من المعرض الدولي جسدت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» من خلال تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتفاؤل وإبداع إنساني من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل المشترك لمستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.



وقال معاليه في كلمة له بمناسبة ختام إكسبو 2020 دبي: «أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة النجاح الكبير والمشرف لنسخة استثنائية من إكسبو الدولي، وما وفره من فرص للمجتمع العالمي لإيجاد حلول مبتكرة وتحقيق الاستدامة والتنقل والنمو الاقتصادي ومساهمته في رسم فترة مزدهرة من تاريخ الحضارة الإنسانية وإلهام الأجيال المقبلة لإطلاق العنان للإبداع والابتكارات التي تحدد ملامح مسيرة التقدم البشري خلال العقود المقبلة».



وأكد معاليه على أن دولة الإمارات بتاريخها العريق أثبتت للعالم من خلال تطورها الكبير ما يمكن تحقيقه من إنجازات ملهمة واستثنائية تمثل الاستمرار بخطى واثقة في مسيرة البناء والتنمية واستشراف المستقبل التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين كانوا يملكون رؤية ثاقبة نحو المستقبل، وتبني على ما رسخوه من الثوابت والقيم الأصيلة والتي تسير على نهجها قيادتنا الرشيدة.



وأشار معالي صقر غباش إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي جسد المكانة المرموقة والثقة الدولية التي تتمتع بها الإمارات على الخارطة العالمية والاحترام والتقدير الدولي للإنجازات المتحققة، مؤكداً أن الإمارات استقبلت ورحبت بالعالم خلال إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركة 192 دولة مثلت قارات العالم في قلب هذا الحدث العالمي والاطلاع على مسيرة الإنجازات الحضارية التي سطرتها الإمارات والاحتفاء معها باليوبيل الذهبي الذي يجسد مسيرة 50 عاماً من الإنجاز والعطاء.



وقال معالي صقر غباش إن تجربة دولة الإمارات في استضافة إكسبو تجربة ملهمة يحتذى بها لما حملته من أفكار ورؤى إبداعية ومبتكرة يمكن الاستفادة منها عالمياً في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي جسد دور الإمارات المهم انطلاقاً من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتضامن والحوار والتعايش بما يسهم في تحقيق الازدهار العالمي من خلال مواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية ووضع الحلول المبتكرة لها لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

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