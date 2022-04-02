حمدان بن زايد وطحنون بن محمد ومنصور بن زايد حضور مبهر لإكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن إكسبو دبي جمع شعوب العالم على أرض الدولة، وأظهر قدرتها على تقديم إضافات إيجابية لمستقبل العالم، وهنأ سموهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على النجاح الكبير للمعرض.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في «تويتر»: «إكسبو دبي 2020 سيبقى الحدث الأبرز والأهم في ذاكرة الجميع، جمع شعوب العالم وثقافاتهم على أرض الإمارات، وساهم في رسم ملامح حاضرنا ومستقبلنا، أبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولدولة الإمارات النجاحات التي تحققت، وكل الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت في نجاح المعرض».

وعبر حسابه في «تويتر» قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان: «نبارك للإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد النجاح الكبير لحدث إكسبو دبي 2020 الذي جَسَّد، في حضور مبهر، ثقافةَ ومنهج الإمارات، وأظهرَ رغبة الدولة وقدرتها على تقديم إضافات إيجابية لمستقبل العالم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر» : «قدمت الإمارات، من خلال "اكسبو 2020 دبي" نموذجاً فريداً في صناعة المستقبل واستعراض أحدث ابتكارات العقل البشري، وتعزيز قيم التعاش الإنساني.. شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجميع المساهمين في إنجاح الحدث الذي أبرز ريادة دولتنا الغالية عالمياً».

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