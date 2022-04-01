166 دولة تفتح حدودها لحاملي الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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قفز جواز السفر الإماراتي مجددا، واكتسب اليوم 3 نقاط جديدة، ضمن سباق جوازات السفر الأقوى عالميا، ليعزز صدارته كأقوى جواز سفر في العالم منفردا بدخول 166 دولة حول العالم بدون تأشيرة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و53 دولة لدى الوصول أو عبر الإنترنت) وذلك وفق آخر تحديث لمؤشر جوازات السفر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وبحسب المؤشر العالمي، وسّع جواز السفر الإماراتي الفارق بينه وبين المركز الثاني إلى 4 نقاط للتأشيرة الحرة، والذي تحتله 4 جوازات أوربية وهي: ألمانيا والسويد وفنلندا وإيطاليا إضافة إلى كوريا الجنوبية حيث تسمح لحامليها دخول 162 دولة بدون تأشيرة مسبقة،

فيما احتل المركز الثالث في المؤشر العالمي جوازات كل من: الدنمارك واسبانيا وفرنسا وهولندا والنمسا ولكسمبورج والتي تسمح لحامليها دخول 161 دولة بدون تأشيرة.

وجاء في المركز الرابع ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالميا 7 جوازات لكل من: بلجيكا والبرتغال وسويسرا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا واستراليا حيث تسمح لحامليها دخول 160 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بينما احتلت جوازات 9 دول المركز الخامس عالميا بدخول 159 دولة من دون تأشيرة وهي: سنغافورة والنرويج ومالطا وجمهورية التشيك واليونان واليابان والمملكة المتحدة وايرلندا.

ويتذيل القائمة الجواز الأفغاني في المركز الـ 93 بدخول 35 دولة بدون تأشيرة، والجواز السوري والعراقي في المركز 92 بدخول 37 دولة، والجواز الصومالي في المركز91 بدخول 40 دولة والجواز الباكستاني في المركز الـ 90 بدخول 41 دولة بدون تأشيرة.

يشار إلى أنه حتى بديات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كورونا احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر عام 2018، وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة الإكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وبعد انتشار جائحة كوفيد ـ 19 التي تسببت في تعطيل حركة السفر عالمياً، مما أدى إلى انخفاض كلي لقوة جوازات السفر عالميا، وعلى الرغم من تلك التحديات، ظل جواز السفر الإماراتي محتفظا بقوته حيث صُنف في المركز الأول عالميا وفقا في أكتوبر 2021.

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