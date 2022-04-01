الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان أن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات.

واجتمعت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة 29 شعبان 1443 هجرية الموافق الأول من أبريل 2022 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وقامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية ووافت اللجنة بما ثبت لديها، وتابعت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، ووافت اللجنة بما توصلت إليه.

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