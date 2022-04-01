طرق دبي تعلن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1443 هجرية 2022 ميلادية، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين خلال الشهر الفضيل: الاثنين إلى الخميس من 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء، والجمعة من 9:00 صباحا إلى 12:00 ظهرا. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستكون مواعيد العمل في مراكز مزوِّدي الخدمة (الفحص الفني): تسجيل جبل علي، المدينة العربية (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية 8:00 صباحاً إلى 4:30 عصراً، والجمعة: 8:00 مساءً إلى 11:30 مساءً. حتا الفترة الصباحية 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، والجمعة: 8:00 مساءً إلى 11:30 مساءً. تسجيل (القصيص، البرشاء، موتر سيتي)، المتكاملة القوز (الأحد إلى الخميس): 8:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي، الجمعة: 8:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. تسجيل (ديسكفري جاردن، ورسان، العوير) (الأحد إلى الخميس): الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية

والجمعة: 8:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. تسجيل الطوار: الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً الفترة المسائية والجمعة: 8:00 مساءً إلى 11:30 مساءً.

المتكاملة العوير (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 8:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. تمام الكندي (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. اليلايس (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي.

كارس (الممزر، ديرة) (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 8:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. أوتو برو (السطوة، المنخول) الفترة الصباحية: 9:00صباحاً إلى 2:30 ظهراً الفترة المسائية والجمعة: 8:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. الإمارات شامل (العاضد، المحيصنة، ند الحمر، القصيص) (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. مركز تجديد (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. واصل (الجداف، العربي سنتر، ند الحمر) (الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي. المميز (المزهر والبرشاء) الأحد إلى الخميس) الفترة الصباحية: 9:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، الفترة المسائية والجمعة: 9:00 مساءً إلى 12:30 صباح اليوم التالي.

ملاحظة: السبت جميع مراكز الفحص الفني ستكون مغلقة.

محطات الخط الأحمر الاثنين إلى الخميس 05:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل) يوم الجمعة 05:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي) يوم السبت 05:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل) الأحد 08:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل)

مترو دبي: محطات الخط الأخضر الإثنين إلى الخميس 05:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل) يوم الجمعة 05:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي) يوم السبت 05:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل) الأحد 08:00 صباحًا - 00:00 صباحًا (منتصف الليل).

ترام دبي: الاثنين الى السبت 6:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي) الأحد 09:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي).

مواعيد محطات الحافلات العامة، المحطات الرئيسة: سوق الذهب 4:30صباحاً – 1:22 صباح اليوم التالي. الغبيبة 4:26صباحاً – 00:57 صباح اليوم التالي. المحطات الفرعية السطوة 4:40 صباحاً – 11:50 مساءً. (خط C01 يعمل من السطوة على مدار الساعة). القصيص 4:50 صباحاً – 12:27 صباح اليوم التالي القوز الصناعية 05:02 صباحاً - 11:59 مساءً. جبل علي 4:58 صباحاً - 11:34 مساءً.

المحطات المغذية للمترو سنتربوينت، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/برج خليفة، أبوهيل، اتصالات. (ملاحظة: جميع الخطوط المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو)

محطات حافلات عبر المدن والحافلات التجارية المحطات الفرعية: الغبيبة 06:40 صباحاً - 10:20 مساءً ميدان الاتحاد 4:25 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي ديرة ستي سنتر 06:40 صباحاً - 11:30 مساءً السبخة 06:30 صباحاً - 10:30 مساءً محطة مترو اتصالات 6:00 صباحاً – 9:00مساءً محطة مترو أبوهيل 6:30 صباحاً – 10:35 مساءً. حتا 5:30 صباحاً – 9:30 مساءً. المحطات الخارجية: محطة الجبيل الشارقة 5:30 صباحاً - 11:15 مساءً عجمان 5:30 صباحاً - 11:00 مساءً.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري، الباص المائي: مرسى دبي (BM1)، مارينا بروميناد - مارينا مول، الاثنين - الخميس: 01:56 ظهراً - 03:56 عصراً الجمعة: 01:56 ظهراً - 4:59 عصراً السبت - الاحد: 01:56 ظهراً - 4:59 عصراً.

مارينا مول - مارينا واك الاثنين - الخميس: 12:00 ظهراً - 03:46 عصراً و 10:36 مساءً – 11:36 مساءً. الجمعة: 12:00 ظهراً - 04:49 عصراً و 10:38 مساءً – 11:43 مساءً، السبت - الأحد: 12:00 ظهراً - 04:49 عصراً و 10:38 مساءً – 11:43 مساءً.

مارينا تيراس - مارينا واك، الاثنين - الخميس: 02:06 ظهراً - 03:50 عصراً الجمعة: 02:06 ظهراً - 05:10 مساءً، السبت - الاحد: 02:06 ظهراً - 05:10 مساءً.. الخط الكامل، الاثنين - الخميس: 04:01 عصراً – 10:18 مساءً، الجمعة: 05:05 مساءً – 10:31 مساءً، السبت - الأحد: 05:05 مساءً – 10:46 مساءً. مارينا مول - بلوواترز (BM3)، الاثنين - الخميس: 04:50 عصراً – 12:05 صباحاً (اليوم التالي)، الجمعة: 04:50 عصراً – 12:05 صباحاً (اليوم التالي)، السبت - الاحد: 05:10 عصراً – 12:50 صباح اليوم التالي.

العبرات: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً – 11:05 مساءً، الجمعة: 09:00 صباحاً – 11:05 مساءً، السبت - الأحد: 10:00 صباحاً –12:20 صباح اليوم التالي. الفهيدي - السبخة (CR4) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً – 11:30 مساءً، الجمعة: 09:00 صباحاً – 11:20 مساءً، السبت - الاحد: 10:00 صباحاً – 12:25 صباح اليوم التالي. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً – 11:30 مساءً الجمعة: 09:00 صباحاً – 11:20 مساءً السبت - الاحد: 10:00 صباحاً – 12:25 صباح اليوم التالي.

بني ياس - السيف (CR6) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً – 11:26 مساءً الجمعة: 09:00 صباحاً – 11:20 مساءً السبت - الأحد: 10:00 صباحاً – 12:30 صباح اليوم التالي. سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7)، السبت - الاحد: 04:55 عصراً – 12:40 صباحاً (اليوم التالي).

دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربر (CR9) السبت - الاحد: 04:50 عصراً – 12:10 صباح اليوم التالي. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) الاثنين - الخميس: 08:00 صباحاً – 11:30 مساءً، الجمعة: 08:00 صباحاً – 11:30 مساءً، السبت - الأحد: 08:00 صباحاً – 12:29 صباح اليوم التالي. الرحلات السياحية: من قناة دبي المائية، خور دبي، الجداف/ دبي فستيفال سيتي (TR6) من 07:30 مساءً - 11:30 مساءً.

التاكسي المائي: حسب الطلب 11:00 صباحاً – 05:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

فيري دبي: وبالعكس الغبيبة - قناة دبي المائية - مارينا مول (FR1) 02:00 ظهراً و 08:00 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) من 4:30 عصراً إلى 8:30 مساءً.

وعن المواقف العامة، سيكون تطبيق التعرفة كالتالي: تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين الى السبت الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً. الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل. منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز (F من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء. وستعمل المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.

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