رأس الخيمة للمواصلات تطلق خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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انطلاقاً من رؤية حكومة رأس الخيمة 2030 وضمن استراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات التوسعية لتوفير حلول نقل مستدامة تلبي كافة احتياجات وفئات المجتمع، أطلقت الهيئة خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال التشغيل التجريبي لعدد 4 مسارات رئيسية تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة وذلك بهدف توفير شبكة نقل اَمنة ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل للجميع.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن الخدمة تشمل 4 مسارات تتضمن نقاط توقف ذهاباً وإياباً، المسار الأحمر ينطلق من منار مول إلى منطقة الجزيرة الحمراء، المسار الأزرق ينطلق من منار مول إلى منطقة شعم، المسار الأخضر ينطلق من منار مول إلى مطار رأس الخيمة، والمسار البنفسجي ينطلق من منار مول إلى الجامعة الأمريكية.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع النقل العام الداخلي في إمارة رأس الخيمة يعد إضافة نوعية لحزمة مشاريع البنية التحتية للنقل في الإمارة والتي تنفذها الهيئة لتشجيع النقل الجماعي للإرتقاء بمستوى جودة الحياة وتسهيل الوصول والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط المناطق مع بعضها.

وأضاف البلوشي: تم تشغيل الخدمة من خلال 9 حافلات حديثة مزودة بتقنيات متعددة لضمان جودة الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى أنها مزودة بكاميرات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تتبع حديثة مرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للمستخدمين.

وأضاف: باستطاعة المتعاملين شراء التذاكر من خلال الحافلات وفقاً لمواعيد الرحلات التي ستنطلق من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، ولغاية الساعة العاشرة مساءً خلال عطلة نهاية الاسبوع.

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