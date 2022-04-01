تعرف على طقس الإمارات غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..وسكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند 20:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 20 85 30 دبي 35 20 90 20 الشارقة 34 21 85 20 عجمان 34 20 85 20 أم القيوين 32 20 85 20 رأس الخيمة 33 21 60 25 الفجيرة 33 26 55 10 العين 38 21 60 15 ليوا 38 24 80 25 الرويس 33 22 55 15 السلع 37 24 40 10 دلما 31 24 50 25 طنب الكبرى 27 24 85 40 طنب الصغرى 27 24 85 40 أبو موسى 27 24 85 40 - مل -

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز