مركز الفلك الدولي يتحرى هلال رمضان من أعلى قمة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يتحرى مركز الفلك الدولي هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق الأول إبريل من أعلى قمة في دولة الإمارات وهي قمة جبل جيس الواقع في إمارة رأس الخيمة على ارتفاع يقارب الـ 1900 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقالت بسمة ذياب مقرر الأنشطة في مركز الفلك الدولي إن المركز أسس عام 1998 مشروعا متخصصا لرصد الأهلة بمسمى «المشروع الإسلامي لرصد الأهلة» يهدف إلى تكوين شبكة من المهتمين يرصدون الهلال عند بداية كل شهر هجري ويرسلون نتائجهم إلى المركز ليقوم بتدقيقها ثم نشرها على موقع المركز على شبكة الإنترنت في نفس يوم التحري، لتصبح بذلك مرجعا للمهتمين لمعرفة الدول التي تمكنت من رؤية الهلال فعلا، وإضافة إلى ذلك تحتوي صفحة كل شهر هجري على البداية الرسمية للشهر في مختلف دول العالم، ولهذا أهمية كبرى خاصة للجاليات المسلمة في الخارج نظرا لأهميته في تحديد بداية الشهر في تلك الدول. وقد أصبح موقع المركز مصدرا غنيا للباحثين في هذا المجال لاحتوائه على نتائج تحري الهلال وبدايات الأشهر الهجرية لجميع الأشهر منذ العام 1999.

ويمكن زيارة موقع المشروع على الرابط التالي: (https://www.astronomycenter.net/icop.html)

ويضم المشروع حاليا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم، ومن الدول التي يتواجد فيها أعضاء يرصدون الهلال ويرسلون نتائجهم بشكل دوري إلى المركز: أستراليا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي ونيبال وسريلانكا وبنغلادش وإيران وعمان والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا وغامبيا وتركيا والبوسنة والهرسك والمجر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا.

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