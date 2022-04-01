محمد بن زايد: أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم ونظمنا دورة استثنائية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات استطاعت بقيادة وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظيم دورة استثنائية لمعرض إكسبو.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الحمد لله أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم.. نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.. شكراً أخي محمد بن راشد، وشكراً لكل فرق العمل في إكسبو 2020.. وعميق الأمنيات بالتوفيق لليابان الصديقة في تنظيم معرض إكسبو 2025".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز