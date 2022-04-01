«دبي الدولية للقرآن الكريم» تكمل استعداداتها لانطلاق النسخة 25

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً بمقرها بمنطقة الممزر، بحثت من خلاله الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ25 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي ستقام في الفترة من 02 ولغاية 14 أبريل الجاري على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وبهذا الصدد صرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن جميع وحدات الجائزة أكملت استعداداتها لبدء الفعاليات، وأثنى على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام الموكلة لهم.

تنسيق

وتشهد الجائزة في العام الواحد أكثر من مسابقة تحتاج إلى جهد كبير وتنسيق بين جميع الوحدات، وهذا ما أكسب الجائزة السمعة الطيبة والمتميزة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم، وكذلك الإقبال الكبير الذي تحظى به للمشاركة فيها. وذكر بوملحه أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة ويتابع كل فعالياتها وأنشطتها المختلفة، ويوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها، كما أشاد بوملحه بأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة والتغطية المتميزة للمسابقة الدولية في كل عام، كما تقدم بالشكر والتقدير لرعاة الجائزة وما قدموه من إسهامات دعماً لهذا الحدث القرآني العالمي، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، كما تقدم بالشكر للدوائر والجهات الحكومية لما قدمته من دعم ومساندة.

مواعيد

وقال: إن الدورة الـ25 ستبدأ بمشيئة الله في يوم الأحد الثالث من أبريل اعتباراً من بعد صلاة التراويح بقاعة ندوة جمعية الثقافة والعلوم بدبي.

تميز

أشاد الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المسابقة الدولية خلال مسيرتها التي امتدت لـ25 سنة، حيث أصبحت محل تقدير واحترام وإعجاب من كثير من القادة والعلماء من مختلف دول العالم، وهناك إشادات كبيرة من داخل الدولة وخارجها على ما تقدمه الجائزة من عمل ونشاط، ما يضعنا أمام مسؤولية وتحدٍ كبير للمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز والمكانة المرموقة، ويجعلنا نحرص دائماً لنقدم في كل عام أفضل ما عندنا.

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