«الشؤون الإسلامية» تستعرض برنامج ضيوف رئيس الدولة خلال رمضان

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تستقبل دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة 23 عالماً من علماء العالم العربي والإسلامي من مختلف الدول العربية والإسلامية، الذين يستضيفهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر رمضان المبارك، «حضورياً وافتراضياً» لإثراء شهر رمضان الفضيل بالمحاضرات والأمسيات والدروس والندوات الوعظية والثقافية والتوعوية، فضلاً عن الدورات التدريبية المتخصصة.

وخلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مقرها بأبوظبي، رفع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر الفضيل على سموهم وعلى شعب الإمارات مواطنين ومقيمين بالخير والسلام والسعادة، ودولتنا ترتقي سلم المجد والحضارة والتقدم والازدهار.

واستعرض الدكتور محمد الكعبي برنامج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه سيتم تنفيذ 150 درساً دينياً عبر منصة الوعظ الذكية، وتقديم 249 حلقة عبر مختلف القنوات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية في الدولة، وعقد محاضرات دينية يومياً في المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وتنفيذ مبادرة «القوافل الوعظية».

وبرنامج «خاطرة رمضانية»، وبرنامج «أنيسُ الدار»، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «الواعظ الصغير» في موسمها السادس، وتكثيف العمل في برامج المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد، وكذلك إجراء مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة، الموسم الثاني، مع الحرص على إثراء وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات ورسائل توعوية، وإلقاء دروس رمضانية في المساجد، والمبادرة بتوزيع إصدارات رمضان التي أنتجتها الهيئة، وكذلك توزيع المصاحف الشريفة للجمهور والجهات التي تطلب ذلك.

دروس

أكد الدكتور محمد الكعبي، حرص القيادة الرشيدة على إثراء نفحات شهر رمضان المبارك بالدروس والمحاضرات والندوات الموجهة لكل الجاليات في الدولة، والتي تضفي على هذا الشهر المبارك روحانيته ومكانته في النفوس، وذلك بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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