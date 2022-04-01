وَعَدتُم بـ«إكسبو» استثنائي وحققتم وعدكم

المصدر: دبي ـ البيان

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وجه فريق «إكسبو 2020 دبي» رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على ما قدمته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية التي ستبقى خالدة في ذاكرة العالم أجمع.

وجاء في نص رسالة فريق «إكسبو 2020 دبي» إلى القيادة الرشيدة:

رؤيتكم ألهمتنا وتوجيهاتكم أرشدتنا ومتابعاتكم حفزتنا ودعمكم ثبّتنا

وعدتُم بإكسبو استثنائي، والعالم يشهد؛ لقد حققتم وعدكم

بنينا مدينة بأفضل التقنيات في وقت توقف العالم من هول التحديات

بسواعد أبناء الإمارات وجهود مجتمعها المخلص، جمعنا العالم معاً

شكراً على منحنا فرصة لنكون جزءاً من إكسبو الذي حمل بصمة الإتقان الإماراتي

بقيم التسامح والمحبة، دشنّا عصراً جديداً من التعاون بين المجتمع الدولي

بمشاركة 200 دولة ومنظمة، وملايين الزوار وفي مقدمتهم أجيال المستقبل

أصبح «تواصل العقول وصنع المستقبل» غرساً واقعاً، تقطف شعوب الأرض ثماره في المستقبل

لقد كان إكسبو 2020 دبي ملتقى للثقافة والفن، للعلم والتعلم، للعمل والإبداع، للاقتصاد والنمو

لقد كان إكسبو 2020 دبي منارة للعالم تشع نوراً بقيم إمارات المحبة ليبقى نورها يرشد أجيال المستقبل

باسم كل متطوع وموظف، زائر ومشارك، معلم ومعلمة، طفل وطفلة:

شكراً من القلب الذي ينبض بحبكم، ويدعو لكم، شكراً لكم.

فريق «إكسبو 2020 دبي»

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