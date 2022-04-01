لجنة في «الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: دبي ـ البيان

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: د. حواء سعيد الضحاك مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنيه، والدكتورة موزة محمد العامري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة والذي يتكون من 35 مادة ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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