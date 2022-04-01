محمد بن راشد: الإمارات ودبي ستبقى في تألقها وقوتها بحكومتها الاستثنائية وقيادة محمد بن زايد

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه «خلال رحلة إكسبو 2020، أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع، لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع، وأثبت أبناء الإمارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات».

جاء ذلك، خلال كلمة مُسجّلة، وجهّها سموه إلى الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي، وأكد خلالها أن دولة الإمارات، ستبقى دائماً مركزاً لتواصل العقول وصُنع المستقبل، بحكومة استثنائية، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: «في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة، عكسنا قِيَم أهل الإمارات من محبة وضيافة... اليوم، ليس نهاية إكسبو 2020، وإنما بداية جديدة.. ستبقى الإمارات ودبي، إن شاء الله، في تألقها وقوتها، وفي قدرتها على تواصل العقول.. وصُنع المستقبل.. بهذه الحكومة الاستثنائية، وقيادة أخي محمد بن زايد».

ودوّن سموه عبر حسابه في تويتر: «182 يوماً.. 192 دولة.. ملايين الزوار.. وداعاً إكسبو.. جمعنا العالم في أكبر حدث.. وفي أصعب وقت يمر على البشرية.. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه.. وعدنا وأوفينا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. وقادماً أعظم بإذن الله».

فعاليات

وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي، والذي أقيم مساء أمس، في ساحة الوصل في قلب الحدث العالمي، الذي أُسدل الستار على فعالياته أمس، بينما تستعد مدينة أوساكا اليابانية لاستقبال الدورة المقبلة من إكسبو. ودوّن سموه عبر حسابه في تويتر: «على مدى 6 أشهر التقى الجميع في إكسبو 2020 دبي. 192 دولة اجتمعت بثقافاتها وأفكارها وتطلعاتها.. ملايين الزوار من الإمارات والعالم، والعديد من الفعاليات والأحداث التي احتضنها الحدث، ليحقق مع ختامه إنجازات كبيرة، ويخلق آفاقاً جديدة، انطلقت من دبي مدينة العالم لترسم مستقبل العالم».

حضر الحفل، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين.

وشارك في «إكسبو 2020 دبي»، الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2021، أكثر من 190 دولة، فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات المحلية والعالمية، وكذلك الهيئات الأكاديمية، وضمن أكبر دورة انعقاد لأضخم معارض العالم وأعرقها تاريخاً، وأشملها محتوىً، وربما أهمها وأعمقها أثراً، نظراً لتوقيتها الذي يتأهب فيه العالم لانطلاقة جديدة لركب التقدم والتنمية.

النجاح نتاج رؤية

إلى ذلك، ألقى جاي شول شوي رئيس الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، كلمة أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدمته من دعم كان ركيزة أساسية لنجاح الحدث العالمي الكبير، الذي اجتمع فيه العالم، من أجل دفع مسيرة التقدم الإنساني قدماً، ضمن مختلف مجالات التنمية.

كما أكد خلال كلمته، أن نجاح إكسبو 2020 دبي، هو نتاج الرؤية التي تقف وراء تنظيمه الناجح، مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحدث العالمي، إقامة أجنحة مستقلة لأكثر من 190 دولة، مؤكداً أن نجاح هذه الدورة، هو ثمرة جهد جماعي، أساسه الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تكاملاً مع إسهامات المكتب الدولي للمعارض، بصفته الجهة المنظمة، كذلك جميع الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار شوي إلى أن إكسبو 2020 دبي، هو دليل على قدرة العالم على الإبحار بين التحديات، مرهونة بالتعاون على تحقيق هذا الهدف، منوهاً بقية الحدث الذي انعقد تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، في مناقشة التحديات القائمة، والفرص المتاحة أمام العالم، ومنح الأجيال الجديدة، الأدوات التي تمكّنهم من صنع مستقبل أفضل.

ودعا رئيس الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، جميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، أن يحملوا معهم إلى بلدانهم الرؤى والطموحات التي راودت الجميع، خلال الأشهر الستة الماضية، وأن تكون هذه التجربة الثرية التي احتشدت في دبي بالأفكار المبدعة، سبباً في تغيير نهج العالم إلى الأفضل، وأن تظل باقية معهم، لوضع أهدافها النبيلة موضع التنفيذ الفعلي، خلال المرحلة المقبلة.

تسليم الراية

عقب ذلك، جرت مراسم تسليم وتسلّم راية إكسبو، إيذاناً بانتقال الحدث إلى محطته المقبلة، وهي مدينة أوساكا اليابانية، حيث قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بتسليم راية إكسبو، إلى مسؤولي المكتب الدولي للمعارض، الجهة العالمية المنظمة لمعرض إكسبو، والذين قاموا بدورهم، بتسليم الراية إلى مسؤولي إكسبو أوساكا، وهم واكاميا كنجي وزير معرض إكسبو 2025 أوساكا، وياشيمورا هيريوفومي حاكم أوساكا، في خطوة رمزية، أُسدل معها الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، لتبدأ استعدادات مدينة أوساكا لاستضافة الحدث في عام 2025.

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