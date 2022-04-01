محمد بن راشد: تعازينا لمجتمع دبي والإمارات في وفاة عيسى القرق

المصدر: دبي - البيان

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عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص تعازيهم في وفاة عيسى صالح القرق. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر «تويتر»: «تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته.. أول مصرفي إماراتي.. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية.. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني..

وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وفي حسابه عبر «تويتر» قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «رحم الله عيسى صالح القرق.. رجل الأعمال الخيرية والعمل الإنساني.. شخصية إماراتية بارزة تركت بصمات واضحة في القطاع المصرفي والعمل الدبلوماسي.. تعازينا لأسرة الفقيد.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته». وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر «تويتر»: «تعازينا لأسرة القرق لوفاة عيسى بن صالح القرق.. الراحل كان من الرعيل الأول الذين حققوا إنجازاتهم في مجالات العمل الحكومي والدبلوماسي والعمل الخاص، وأسس أحد أهم مجموعات الأعمال الوطنية، وقدم إسهامات اجتماعية وخيرية على امتداد مسيرته. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

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